У Путина не исключили разрыв дипломатических отношений с Западом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность разрыва дипломатических отношений с западными странами не исключена, если они продолжат высылать российских дипломатов.
«Если практика высылки наших дипломатов продолжится, такой потенциальный риск есть, так как каждый день мы сталкиваемся с подобными враждебными действиями. Высылка дипломатов - это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений», - цитирует Пескова РИА Новости.