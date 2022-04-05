Зеленский назвал причины отступления российских войск с Киевщины

«Российская Федерация отступила от Киевской области, поскольку не смогла бороться с украинской армией. Однако, она планирует сосредоточить войну на востоке и юге». Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому телеканалу Haberturk.

«Они отошли, потому что у нас мощная армия, или они отошли, потому что это смена тактики? Мы считаем, что это и первое, и второе. Первое – они не выдержали, не смогли давить на нас больше. А второе, они действительно рассчитывают сражаться за Донбасс, за восток Украины и будут бои на юге», - заявил Зеленский.