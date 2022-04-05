Зеленский назвал потери российской армии в Украине

Президент Владимир Зеленский рассказал, что российские войска раньше времени оправдывали убийства мирных жителей на территории Украины, говоря о «денацификации».

По его словам, российских военных с начала войны погибло более 10 тысяч.

«Это еще раз доказывает, что они собирались уничтожать Украину и называли это денацификацией. Но хочу вам сказать еще раз, их погибло сегодня, этих военных, более 10 тысяч, если замысел был в этом, то я считаю, что наши военные провели денацификацию», - добавил президент Украины.