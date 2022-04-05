Мэр Харькова: город хорошо вооружен и готов к обороне

«Харьков хорошо вооружен и готов к обороне города. Сейчас потребности в централизованной эвакуации нет». Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, передает РБК-Украина.

По его словам, информация об эвакуации касалась только Лозовского и Барвенковского районов областей.

«Я говорил это вчера и повторю сегодня – Харьков хорошо вооружен и готов к обороне города. Необходимости в проведении централизованной эвакуации из Харькова не видит ни военно-гражданская администрация, ни военные, ни я как харьковский городской голова», - заявил Терехов.

Мэр отметил, что вся его команда продолжают работу в городе, а коммунальные службы и в дальнейшем обеспечивают жизнедеятельность города, в связи с чем решение об эвакуации каждый должен принимать самостоятельно.