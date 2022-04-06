Байден: санкции свели на нет успехи российской экономики

Президент США Джо Байден заявил, что американские власти продолжат увеличивать экономические издержки для России из-за ситуации в Украине. Об этом глава государства рассказал на конференции профсоюзной ассоциации строительной отрасли, передает ТАСС.

Байден также отметил, что ответственные страны должны собраться вместе и привлечь виновников происходящего к ответственности из-за ситуации в Буче.

Он добавил, что Вашингтон вместе со своими союзниками и партнерами намерен продолжать увеличивать издержки для России и усиливать ее экономическую изоляцию.

«Всего за год наши санкции, скорее всего, сведут на нет экономические достижения России последних 15 лет», - подчеркнул американский лидер.