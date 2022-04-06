Сотрудника посольства Великобритании в Германии обвинили в шпионаже в пользу России
Британского охранника, работавшего в посольстве Великобритании в Германии, подозревают в шпионаже, передает Bloomberg.
Отмечается, что он собирал и передавал информацию в пользу России.
Охранника Дэвида Баллантайна Смита экстрадировали из Германии и обвинили в девяти преступлениях в соответствии с Законом о государственной тайне. Согласно данным столичной полицейской службы, мужчина передавал информацию в пользу Российской Федерации.