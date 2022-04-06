Минобороны России о сбитых самолетах и БПЛА Украины

«Российская армия с началом военных действий в Украине уничтожила 125 самолетов и 408 беспилотников украинских войск». Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 408 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 216 установок реактивных систем залпового огня, 862 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1888 единиц специальной военной автомобильной техники», - сказал он.