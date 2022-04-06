Хорватия тоже планирует высылку российских дипломатов
«Хорватия планирует выслать часть дипломатов из посольства России в Загребе из-за военных действий в Украине». Об этом заявил глава хорватского МИД Гордан Грлич-Радман.
«Хорватия планирует выслать часть дипломатов из посольства России в Загребе из-за военных действий в Украине». Об этом заявил глава хорватского МИД Гордан Грлич-Радман.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.