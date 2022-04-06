Эрдоган: Турция стала страной-экспортером вертолетов

«Власти Турции намерены добиться вхождения страны в число десяти крупнейших экономик мира». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство «Анадолу».

Глава турецкого государства также указал на успехи Турции в сфере оборонной промышленности.

По его словам, продукция турецкого оборонпрома пользуется спросом и на международном рыке. В частности, он сообщил, что Турция поставит Филиппинам ударные вертолеты турецкого производства Atak.

«Только представьте себе, теперь мы стали страной-экспортером вертолетов», - заявил турецкий лидер.