Эрдоган: Турция стала страной-экспортером вертолетов
«Власти Турции намерены добиться вхождения страны в число десяти крупнейших экономик мира». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство «Анадолу».
Глава турецкого государства также указал на успехи Турции в сфере оборонной промышленности.
По его словам, продукция турецкого оборонпрома пользуется спросом и на международном рыке. В частности, он сообщил, что Турция поставит Филиппинам ударные вертолеты турецкого производства Atak.
«Только представьте себе, теперь мы стали страной-экспортером вертолетов», - заявил турецкий лидер.