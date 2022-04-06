Зеленский озвучил ожидания от гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский выразил ожидания от гарантий безопасности для своей страны, назвав условия, которые должны быть прописаны, чтобы в будущем предотвратить войны, передает Haberturk.

По словам президента Украины, в гарантиях должны быть прописаны:

- последствия для страны, которая нарушила эти гарантии, в том же числе речь идет об отпоре и изоляции;

- какие оружия получит страна, против которой было совершено нападение;

- как страна будет защищаться;

- какие санкции будут наложены на нападавшую сторону.

«Мало того, это все должно быть проголосовано в парламентах тех стран, которые являются гарантами будущей безопасности нашего государства. Страна, которая может нарушить этот документ, должна знать заранее, что с ней произойдет и народ этого государства также будет знать подробно, что будет с ними. Это очень важно, чтобы даже мысли не возникало наступать на чужую территорию», - добавил Зеленский.