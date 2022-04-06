Академик и депутат Зияд Самедзаде сдал своего друга банде Махмудова фашисты уничтожили всю семью Зейналовых: дочь, сына и жену
Ибрагим Зейналов, близкий друг депутата и академика Зияда Самедзаде, состояние которого «отжала» банда Эльдара Махмудова, живет ныне в вагоне в Нефтчале.
Потерпевшего Ибрагима Зейналова доставили в здание Бакинском военном суде, где проходят слушания по «Делу МНБ», с помощью родственников - после перенесенных потрясений его парализовало и самостоятельно передвигаться он не может. Учитывая состояние здоровья потерпевшего, суд разрешил ему давать показания, не вставая с места.
По уже устоявшейся «традиции» журналистов в зал суда не пустили, и им вновь пришлось получать информацию от потерпевших и их адвокатов.
Потерпевший Ибрагим Зейналов (ранее haqqin.az подробно писал о его судьбе — прим. ред.) вначале подтвердил показания, которые давал на следствие, а потом поведал новые подробности, рассказав суду, что много лет был близким другом депутата Зияда Самедзаде и даже мысли не допускал, что его друг поступит так жестоко и подло.
«Он прекрасно знал все, что у меня было, - рассказал Зейналов. - Знал, что у меня есть завод, цеха, фабрика, недвижимость... В течение многих лет я оплачивал ему карманные и транспортные расходы, подарил его дочери земельный участок, привез из Германии стройматериалы для её нового дома…»
Но однажды Самедзаде захотел стать его бизнес-партнером. Причем желание это выразил весьма своеобразно - попросил Зейналова переписать на себя или на имя своей дочери 49 процентов его бизнеса. На что Зейналов резонно возразил, что его бизнес – семейный, и передаст его он только своим детям.
После этого разговора друзья стали врагами. По словам Зейналова, Самедзаде пригрозил ему, прямо заявив, что «создаст ему большие проблемы».
И проблемы не заставили себя долго ждать…
Утром 19 декабря 2008 года в квартиру Зейналова постучали. Открыв дверь, бизнесмен увидел нескольких человек в штатском. Посетители представились сотрудниками Министерства национальной безопасности и отвезли бизнесмена в здание МНБ.
«Меня привели прямо в комнату Ясина Мамедова, - рассказывал потерпевший. - До этого мы не были знакомы. Как только я вошел в кабинет, Мамедов вытянул перед моим носом указательный палец и сказал: «Не заплатишь, не отпущу!..»
«Ты хочешь один миллион?» - спросил я.
«Я хочу десять миллионов», - поправил Ясин Мамедов.
По словам Зейналова, одним из тех, кто доставил его в МНБ, был сотрудник по имени Назим, который пришел в комнату к следователю с бумагой и деньгами в руках и повернулся к Зейналову.
«Он сказал, в протоколе написано, что деньги, которые обнаружили в моей квартире, мне передала некая Солмаз, велел подписать этот документ и ни о чем не волноваться, - рассказывал Зейналов. - Из разговора Ясина с Назимом я понял, что все это игра, которую затеяли против меня Зияд Самедзаде и Эльдар Махмудов. Я подписал документ, потому что понимал, что иначе меня арестуют…»
Ночь Зейналов провел в здании МНБ, где против него возбудили уголовное дело. На следующий день его допросил Ясин Мамедов, после чего бизнесмена доставили в Сабаильский районный суд, который вынес постановление заключить его под стражу на два месяца.
Следующий допрос проходил уже в кабинете Мовлана Шихалиева, где Шихалиев обвинял Зейналова в совершении незаконных действий, угрожал ему, а потом поручил Ясину провести «серьезное расследование». Через несколько дней Ясин отвел потерпевшего в свой кабинет, вновь показал палец и сказал: «Отдавай и иди домой». Зейналов попросил его отпустить, пообещав, что к вечеру деньги принесет.
«И тогда Ясин Мамедов сказал: «Кажется, вы не понимаете, что должны принести 10 миллионов долларов», - рассказывал Зейналов. - Я ответил, что у меня нет таких денег, предложил вначале отдать два миллиона, а остальное потом, частями. Но он не согласился…»
В ходе следствия Мамедов неоднократно вызывал Зейналова в свой кабинет и требовал эту сумму. Наконец, бизнесмен не выдержал и написал через своего адвоката письмо своему сыну Ильгару, в котором, в частности, написал: «С меня хотят 10 миллионов долларов, продайте все наше имущество, иначе я могу остаться здесь».
Примерно через пятнадцать дней бизнесмена вновь отвели в кабинет Мовлама Шихалиева, который спросил у Зейналова, сколько денег он дал Ясину Мамедову за освобождение своего бухгалтера, Гудрата. Тот ответил, что 50 тысяч манатов. Шихалиев сказал, что Гудрата задерживать они не станут и помогут решить это дело. Через 10-15 дней Мамедов вновь отвел бизнесмена в кабинет Шихалиева:
«На этот раз он разговаривал со мной вежливо, - рассказывал суду потерпевший. - Спросил о наших отношениях с Зиядом Самедзаде. Накануне праздника Новруз они организовали мне встречу в здании МНБ с моим братом, Мазахимом, который сказал, что мы продадим все, что у нас есть, и деньги достанем».
Через несколько дней Зейналова перевели в лечебное учреждение пенитенциарной службы. Он оставался там некоторое время и был возвращен в июле 2009 года в следственный изолятор МНБ. В тот же день Мамедов позвал его в свой кабинет.
«Он сказал, что мой сын Ильгар заплатил восемь миллионов долларов и что меня скоро отпустят. Потом отвел меня в кабинет Мовлама Шихалиева, который сказал, что для освобождения нужно получить разрешение Эльдара Махмудова, - показал Зейналов. - В следующий раз я встретил Мовлама Шихалиева в день, когда меня отпустили под домашний арест. Он зашел в кабинет Ясина, велел освободить меня и больше не беспокоить. На тот момент я был здоров. Но Ясин сказал, что меня освободят из-под стражи в связи с моими «тяжелыми заболеваниями». После освобождения я узнал, что брат Мазахим и сын Ильгар упаковали в телебоксы по указанию Ясина восемь миллионов долларов и отдали ему их у входа в здание МНБ. Уголовное дело в отношении меня было направлено в суд по тяжким преступлениям, где мне назначили условное наказание. Эти люди разрушили мою жизнь. У меня ничего не осталось…»
По словам Зейналова, во время незаконного обыска дома члены его семьи перенесли тяжелый стресс.
«Они обыскали мой дом, дома моего сына и дочери, искали золото, бриллианты и деньги… - вспоминал Зейналов. - Порезали стены, искали сейф, разбирали паркет. Моей дочери стало плохо во время обыска, теперь она прикована к постели. Мой сын, а потом и дочь умерли. Моя жена не выдержала смерти детей и тоже умерла. Эти люди сломали мне жизнь. У меня ничего не осталось. Я уже много лет живу в вагоне в Нефтчале»…
В процессе дачи показаний Зейналов обругал Ясина Мамедова, который, несмотря на предъявленные обвинения, находится на свободе. Мамедов в ответ вскочил с места и бросился на потерпевшего. В зале суда воцарился хаос, другие потерпевшие потребовали от Мамедова немедленно сесть на место и замолчать, а председательствующий судья Эльбай Аллахвердиев сделал ему предупреждение.
Другой потерпевший, Гусейн Сафаров, неожиданно бросил в лицо судьи обвинения:
«Вы сами создали для этого все условия, - заявил Сафаров. – Потому, что принимаете их сторону. Ясин Мамедов должен быть заключен под стражу. Жертвам угрожают, потому что преступники все еще разгуливают на свободе…».
За это замечание Аллахвердиев удалил Сафарова из зала суда.
Затем, отвечая на вопросы сторон, бизнесмен Зейналов сказал, что его арест был заказан Зиядом Самедзаде:
«Они также арестовали меня, чтобы захватить мое имущество. Я пробыл заложниках МНБ 7 месяцев и 17 дней».
Мовлам Шихалиев отреагировал на заявление потерпевшего следующим образом:
«Нам было поручено специальное задание по расследованию этого вопроса. Зейналов находился под особым контролем. Я не могу сейчас назвать имя человека, который следил за его действиями, поскольку об этом обязательно напишет пресса. Но я скажу, когда придет время...»
В свою очередь, обвиняемый Ясин Мамедов заявил, что уголовное дело в отношении Зейналова «велось в соответствии с процессуальными нормами», а также добавил, что он полностью невиновен.
В качестве свидетелей были также допрошены родственники потерпевшего, которые подтвердили, что после незаконного ареста Зейналова были проданы дома и имущество его детей и брата, собраны 8 миллионов долларов, которые были переданы сотрудникам МНБ.
Суд продолжится 12 апреля.