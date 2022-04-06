Инара Рафикгызы, судебный репортер 6 апреля 2022, 23:38

Ибрагим Зейналов, близкий друг депутата и академика Зияда Самедзаде, состояние которого «отжала» банда Эльдара Махмудова, живет ныне в вагоне в Нефтчале. Потерпевшего Ибрагима Зейналова доставили в здание Бакинском военном суде, где проходят слушания по «Делу МНБ», с помощью родственников - после перенесенных потрясений его парализовало и самостоятельно передвигаться он не может. Учитывая состояние здоровья потерпевшего, суд разрешил ему давать показания, не вставая с места. По уже устоявшейся «традиции» журналистов в зал суда не пустили, и им вновь пришлось получать информацию от потерпевших и их адвокатов.

Потерпевший Ибрагим Зейналов (ранее haqqin.az подробно писал о его судьбе — прим. ред.) вначале подтвердил показания, которые давал на следствие, а потом поведал новые подробности, рассказав суду, что много лет был близким другом депутата Зияда Самедзаде и даже мысли не допускал, что его друг поступит так жестоко и подло. «Он прекрасно знал все, что у меня было, - рассказал Зейналов. - Знал, что у меня есть завод, цеха, фабрика, недвижимость... В течение многих лет я оплачивал ему карманные и транспортные расходы, подарил его дочери земельный участок, привез из Германии стройматериалы для её нового дома…» Но однажды Самедзаде захотел стать его бизнес-партнером. Причем желание это выразил весьма своеобразно - попросил Зейналова переписать на себя или на имя своей дочери 49 процентов его бизнеса. На что Зейналов резонно возразил, что его бизнес – семейный, и передаст его он только своим детям. После этого разговора друзья стали врагами. По словам Зейналова, Самедзаде пригрозил ему, прямо заявив, что «создаст ему большие проблемы». И проблемы не заставили себя долго ждать… Утром 19 декабря 2008 года в квартиру Зейналова постучали. Открыв дверь, бизнесмен увидел нескольких человек в штатском. Посетители представились сотрудниками Министерства национальной безопасности и отвезли бизнесмена в здание МНБ. «Меня привели прямо в комнату Ясина Мамедова, - рассказывал потерпевший. - До этого мы не были знакомы. Как только я вошел в кабинет, Мамедов вытянул перед моим носом указательный палец и сказал: «Не заплатишь, не отпущу!..» «Ты хочешь один миллион?» - спросил я. «Я хочу десять миллионов», - поправил Ясин Мамедов. По словам Зейналова, одним из тех, кто доставил его в МНБ, был сотрудник по имени Назим, который пришел в комнату к следователю с бумагой и деньгами в руках и повернулся к Зейналову.

«Он сказал, в протоколе написано, что деньги, которые обнаружили в моей квартире, мне передала некая Солмаз, велел подписать этот документ и ни о чем не волноваться, - рассказывал Зейналов. - Из разговора Ясина с Назимом я понял, что все это игра, которую затеяли против меня Зияд Самедзаде и Эльдар Махмудов. Я подписал документ, потому что понимал, что иначе меня арестуют…» Ночь Зейналов провел в здании МНБ, где против него возбудили уголовное дело. На следующий день его допросил Ясин Мамедов, после чего бизнесмена доставили в Сабаильский районный суд, который вынес постановление заключить его под стражу на два месяца. Следующий допрос проходил уже в кабинете Мовлана Шихалиева, где Шихалиев обвинял Зейналова в совершении незаконных действий, угрожал ему, а потом поручил Ясину провести «серьезное расследование». Через несколько дней Ясин отвел потерпевшего в свой кабинет, вновь показал палец и сказал: «Отдавай и иди домой». Зейналов попросил его отпустить, пообещав, что к вечеру деньги принесет.

«И тогда Ясин Мамедов сказал: «Кажется, вы не понимаете, что должны принести 10 миллионов долларов», - рассказывал Зейналов. - Я ответил, что у меня нет таких денег, предложил вначале отдать два миллиона, а остальное потом, частями. Но он не согласился…» В ходе следствия Мамедов неоднократно вызывал Зейналова в свой кабинет и требовал эту сумму. Наконец, бизнесмен не выдержал и написал через своего адвоката письмо своему сыну Ильгару, в котором, в частности, написал: «С меня хотят 10 миллионов долларов, продайте все наше имущество, иначе я могу остаться здесь». Примерно через пятнадцать дней бизнесмена вновь отвели в кабинет Мовлама Шихалиева, который спросил у Зейналова, сколько денег он дал Ясину Мамедову за освобождение своего бухгалтера, Гудрата. Тот ответил, что 50 тысяч манатов. Шихалиев сказал, что Гудрата задерживать они не станут и помогут решить это дело. Через 10-15 дней Мамедов вновь отвел бизнесмена в кабинет Шихалиева: «На этот раз он разговаривал со мной вежливо, - рассказывал суду потерпевший. - Спросил о наших отношениях с Зиядом Самедзаде. Накануне праздника Новруз они организовали мне встречу в здании МНБ с моим братом, Мазахимом, который сказал, что мы продадим все, что у нас есть, и деньги достанем». Через несколько дней Зейналова перевели в лечебное учреждение пенитенциарной службы. Он оставался там некоторое время и был возвращен в июле 2009 года в следственный изолятор МНБ. В тот же день Мамедов позвал его в свой кабинет. «Он сказал, что мой сын Ильгар заплатил восемь миллионов долларов и что меня скоро отпустят. Потом отвел меня в кабинет Мовлама Шихалиева, который сказал, что для освобождения нужно получить разрешение Эльдара Махмудова, - показал Зейналов. - В следующий раз я встретил Мовлама Шихалиева в день, когда меня отпустили под домашний арест. Он зашел в кабинет Ясина, велел освободить меня и больше не беспокоить. На тот момент я был здоров. Но Ясин сказал, что меня освободят из-под стражи в связи с моими «тяжелыми заболеваниями». После освобождения я узнал, что брат Мазахим и сын Ильгар упаковали в телебоксы по указанию Ясина восемь миллионов долларов и отдали ему их у входа в здание МНБ. Уголовное дело в отношении меня было направлено в суд по тяжким преступлениям, где мне назначили условное наказание. Эти люди разрушили мою жизнь. У меня ничего не осталось…»