США передадут Украине 100 беспилотников-камикадзе

США передадут Украине 100 ударных беспилотников-камикадзе Switchblade, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Сейчас американские инструкторы учат украинских военных обращению с этими дронами на территории США с осени прошлого года. На освоение этого вида вооружений нужно около двух дней», - сказал Кирби.

Switchblade - сверхкомпактный тактический беспилотник производства американской компании AeroVironment весом всего в 2,5 килограмма. Он может транспортироваться в обычном рюкзаке. После запуска дрон способен барражировать в воздухе 15 минут и преодолеть расстояние до 10 километров.