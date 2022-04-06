Мэр Мариуполя: в результате атаки на больницу заживо сгорели 50 человек

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал страны ЕС ужесточить санкции против России и ввести полное эмбарго на российские нефть и газ.

По словам Бойченко, Мариуполь, который до недавнего времени был символом развития, сейчас почти полностью разрушен российскими войсками.

Он подчеркнул, что более 90% городской инфраструктуры уничтожено – из них, по меньшей мере 40% уже не подлежит восстановлению.

«Сейчас городской совет уже создал комиссию, которая фиксирует факты разрушений коммунального и частного имущества. Также уже зарегистрировали более 300 таких фактов. Российские войска сбросили бомбу на детскую больницу и уничтожили один из корпусов городской больницы. В частности, вследствие этого заживо сгорело почти 50 человек», - сказал мэр города.

Бойченко добавил, что только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибло 5 тысяч человек, из которых примерно 210 – дети.