Зеленский объявил о скорой встрече гарантов безопасности Украины

«Потому это - первый шаг. Встреча с этими гарантами, потом – объединенное понимание гарантий безопасности, а потом уже общение с российской стороной», - отметил он.

По его словам, США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль – это еще не все гаранты, но они готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности.

Зеленский подчеркнул, что часть стран готовы поддерживать Украину полностью, а часть – нет, потому необходима встреча на уровне советников и обсуждение пунктов потенциального документа.

Он уверен, что эта встреча точно будет, потому что ее подтвердили представители будущих государств-гарантов.

Президент Украины отметил, что встреча с гарантами или представителями этих лидеров, затем объединенное понимание гарантий безопасности будет первым шагом, а вторым будет уже общение с российской стороной.

«Это очень важно для нас, на какие именно гарантии согласны эти страны. У них разные взгляды. Некоторые согласны на все, на полную поддержку, а некоторые – не на полную. Поэтому нам нужна совместная встреча с этими странами на уровне советников, которые будут говорить об этом документе – будущих гарантиях нашего суверенитета, независимости и территориальной целостности. Когда мы увидим, что это приемлемо для нас, что мы чувствуем уверенность в будущем, а не так, как с Будапештским меморандумом или с другими документами, которые были у нас в прошлом, но которые не работают. После этого у нас будет встреча с Россией», - отметил Зеленский.

Он добавил, что организация и подготовка встречи продлится определенное время, но это не будет долго, потому что Украина не может ждать.

«Поэтому мы должны осуществить эту встречу в ближайшее время и так же в ближайшее время – и встречу с Россией», - добавил глава украинского государства.