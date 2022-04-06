Макрон поддержал санкции против России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает в поддержку санкций против России, введенных из-за военных действий в Украине, пишет Le Figaro.

Ранее Евросоюз ввел против России пятый пакет санкций, которые подразумевают полный запрет на любые транзакции с четырьмя ключевыми российскими банками.

«Мы не позволим, чтобы это так продолжалось. Я поддерживаю новую серию европейских санкций против России, чтобы прекратить эти злоупотребления», - заявил французский президент.