Офис Зеленского: Чернигов и Сумы спасли Украину

«Захват российскими войсками городов Чернигов и Сумы привел бы к тому, что Украина была бы разрезана на части и, вероятно, не смогла бы удержать оборону». Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает «Корреспондент».

По его словам, если бы пали Чернигов и Сумы, то Киеву бы пришлось «очень скверно».

«И появилась бы вероятность, что российские войска разрезали бы пути сообщения по направлению – Львов – Киев – Харьков, а это уже было бы не просто скверно, а почти конец. Но Чернигов и Сумы не пали. Они дали», - констатировал он.