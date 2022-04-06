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«На пятый день операции в Украине, я понял, что она пошла не по плану. Войскам были поставлены задачи исходя из в корне неверной оценки состояния Украины, ее армии и настроения общества». Об этом в интервью российским СМИ заявил российский полевой командир, создатель сепаратистских образований «ДНР» и «ЛНР», офицер ГРУ армии России в отставке Игорь Гиркин (Стрелков). «Военным ставили задачи исходя из аксиомы, что основная часть украинской армии, как в 2014 году, не будет сопротивляться. Власти восточных регионов не будут сопротивляться и будут переходить на сторону России. А население в целом будет лояльно встречать российские войска. Исходя из этого были распределены силы и средства, определены направления ударов. И в результате этого операция завязла на всех фронтах», - сказал Стрелков.

По его словам, лишь на южном направлении был достигнут стратегический успех, но он не был развит. «Российская армия понесла ощутимые потери, потому что украинская армия довольно стойко и упорно сражалась. Удары по местам ее дислокаций начали наносится, только когда она вышла из них и вступила в сражение. Из-за этого у нас возник стратегический тупик. Имеющимися силами на театре военных действий в 3 тысячи километров оказалось невозможным решить поставленные задачи. И возможно, до серьёзного пополнения российских войск эти задачи решить не удастся», - сказал он. Полевой командир отметил, что удар российской армии наносился одновременно в пяти направлениях. «Из-за этого, несмотря на успех в крымском направлении, российская армия не может начать штурм Николаева. Они завязли в Мариуполе. Те части из «ДНР», которые там воюют, несут такие потери, что потом их ряды придется серьезно пополнять. Ввязываться в такую же крупную операцию российской армии просто нечем», - сказал он.

Стрелков с удивлением отметил, что тот результат, который мог быть достигнут в первую неделю – окружение всей Донбасской группировки, даже не рассматривался. «А сейчас окружение Донбасской группировки невозможно, потому что соотношение сил равное. Российская армия все же медленно продвигается только за счет того, что господствует в воздухе. Украинцы применили тактику городов-крепостей. Советская армия, столкнувшись с подобным в 1944-45 году, обладала численным превосходством, чтобы штурмовать подобные города. У российской армии сегодня этого нет. Российская армия пошла на поводу у противника, и атакует хорошо укрепленные позиции лобовыми атаками, что ведет к очень серьезным потерям. Потери очень чувствительные, выбивается кадровый состав, который некем заменить. Бои за агломерацию Рубежное-Северодонецк продолжаются две недели. Удалось лишь взять Рубежное. И все. Бои вокруг Попасной продолжаются около десяти суток. Мариуполь не взят и еще будет неделями сковывать наши силы. Украинская армия ведет бои на оборонительных рубежах, которые укреплялись на протяжении семи лет. Под Авдеевкой и Марьинкой – самых укрепленных поселках, фактически крепостях, российские войска попытались идти на штурм, но неудачно. Да, рано или поздно эти поселки возьмут. Но за ними есть города Бахмут, Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка, которые хорошо укреплены (стоит отметить, что репортерская группа haqqin.az за сутки до начала войны вела репортажи с этой части Донбасса: Авдеевки, Марьинки, Бахмута, Константиновки). Единственный вариант взять этот регион – это окружить всю украинскую группировку и отрезать ей путь к Днепру. Но она уже и так большей частью ушла к Днепру», - сказал он. Отвечая на вопрос о господстве России в воздухе, Стрелков сказал, что «красиво российская авиация смотрится только на парадах и по телевизору».