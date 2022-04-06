США хотят лишить Россию всех доходов от нефти и газа

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон вместе со своими союзниками будет добиваться лишения России любых доходов от экспорта нефти и газа, передает CNN.

Он отметил, что доходы от поставок энергоресурсов являются главными, которые остались у России и выразил уверенность, что США смогут лишить Москву статуса ключевого поставщика нефти и газа.

«США работают с Германией над закрытием газопровода «Северный поток-2», а также перекрыли доступ России к необходимым технологиям в энергетической сфере», - объяснил заместитель советника президента.