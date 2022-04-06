В мероприятии, которое продлится до 10 апреля, может принять участие любой желающий. Согласно своему возрасту участники выполняют нормативы в различных спортивных дисциплинах – бег, прыжки в длину, поднятие тяжестей, перекладина и другие. Принять участие в спортивном празднике могут лица от 6 лет и старше. Предварительная регистрация не нужна. Участники, выполнившие нормативы, получают специальные сертификаты.

Стоит отметить, что Международный день спорта был учрежден 23 августа 2013 года Генеральной ассамблеей ООН.