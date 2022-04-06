Зеленский обратился к россиянам: лучше сейчас что-то потерять…

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан России требовать от своих властей прекращения войны в Украине, так как действия властей отражаются и на отношении к россиянам во всем мире.

«После того, что мир увидел в Буче, когда российские войска оттуда вышли, теперь отношение ко всем в России будет простым – или поддерживаешь поиски мира, или поддерживаешь ничем не оправданные массовые убийства.

Убитые украинцы и украинки в Буче, Ирпене, других городах, в которые заходили российские войска – это последний аргумент для каждого гражданина Российской Федерации. Чтобы определиться в конце концов – за войну вы или мир», - сказал Зеленский в ходе своего обращения.