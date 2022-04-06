Зеленский обратился к россиянам: лучше сейчас что-то потерять…
Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан России требовать от своих властей прекращения войны в Украине, так как действия властей отражаются и на отношении к россиянам во всем мире.
«После того, что мир увидел в Буче, когда российские войска оттуда вышли, теперь отношение ко всем в России будет простым – или поддерживаешь поиски мира, или поддерживаешь ничем не оправданные массовые убийства.
Убитые украинцы и украинки в Буче, Ирпене, других городах, в которые заходили российские войска – это последний аргумент для каждого гражданина Российской Федерации. Чтобы определиться в конце концов – за войну вы или мир», - сказал Зеленский в ходе своего обращения.
Он подчеркнул, что если «вы за войну, то вы навсегда будете изгоями, и в конце потеряете все».
«А если за мир, если у вас есть хоть немного стыда за то, что делают российские войска в Украине, то для таких граждан России сейчас ключевой момент – нужно требовать прекращения войны. Лучше сейчас, требуя мира, что-то потерять, чем если вас до конца жизни будут приравнивать к нацистам», - сказал Зеленский.