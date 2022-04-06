«Американская сторона не будет участвовать в нескольких мероприятиях в рамках саммита G20 в Индонезии, если на них будет присутствовать Россия». Об этом заявила глава минфина США Джанет Йеллен.

Она подчеркнула, что президент США Джо Байден ясно дал понять, что не может быть дел для России в любых финансовых институтах.

«Он просил исключить Россию из G20. И я ясно дала понять коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если Россия будет», - заявила Йеллен, добавив, что США не хотят, чтобы Россия участвовала в саммите.

Ранее сегодня Bloomberg сообщил со ссылкой на источник, что американская сторона пыталась убедить Индонезию не допускать президента России Владимира Путина до участия в саммите G20. Саммит планируется провести 15-16 ноября на Бали.