Блинкен и Столтенберг обсудили Украину и саммит НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили в Брюсселе предоставление дополнительной военной помощи Украине, говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

По его словам, Блинкен и Столтенберг говорили «об усилиях по предоставлению военной и иной помощи» украинской стороне, а также обсудили подготовку к саммиту НАТО в Мадриде и подтвердили поддержку тому, чтобы азиатско-тихоокеанские партнеры НАТО – Австралия, Япония, Республика Корея и Новая Зеландия – впервые приняли участие в министерской встрече представителей стран альянса.

«Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку США тому, чтобы при разработке новой стратегической концепции НАТО были учтены текущие и будущие угрозы основанному на правилах мировому порядку», - цитирует Прайса ТАСС.