Дуда назвал диалог с Россией «бессмысленным»

Президент Польши Анджей Дуда в интервью американскому телеканалу CNN назвал диалог с Россией бессмысленным.

По словам польского лидера, в 2014 году Россия уже нападала на Украину, а до этого на Грузию.

«Эти атаки были неспровоцированными, и раз за разом мы слышали: «Нам необходимо поддерживать диалог с Россией». Диалог с Россией не имеет смысла», - сказал он.

Комментируя последствия отказа от диалога с Москвой, Дуда также отметил, что необходимо поставить очень жесткие условия руководству России. Он добавил, что при таком развитии событий, пока Москва не согласится их выполнить, с ней не будут вести переговоры.