Зеленский: российским военным не удастся спрятать улики, потому что убитых очень много

«Похоже, что в российском руководстве действительно испугались, что гнев мира из-за увиденного в Буче повторится и из-за увиденного в других городах, откуда мы непременно их выбьем». Об этом в своем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, если Россия российские военные сменили тактику и пытаются убирать с улиц и подвалов на захваченной территории тела убитых украинцев.

«Это исключительно попытка спрятать улики и больше ничего. Но у них не получится, потому что убито очень много. Будет ответственность. Мы знаем уже о тысячах пропавших без вести людей, о тысячах людей, которые могут быть либо депортированы в Россию, либо убиты. Других вариантов их судьбы нет», - подчеркнул он.