Зеленский: российским военным не удастся спрятать улики, потому что убитых очень много
«Похоже, что в российском руководстве действительно испугались, что гнев мира из-за увиденного в Буче повторится и из-за увиденного в других городах, откуда мы непременно их выбьем». Об этом в своем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, если Россия российские военные сменили тактику и пытаются убирать с улиц и подвалов на захваченной территории тела убитых украинцев.
«Это исключительно попытка спрятать улики и больше ничего. Но у них не получится, потому что убито очень много. Будет ответственность. Мы знаем уже о тысячах пропавших без вести людей, о тысячах людей, которые могут быть либо депортированы в Россию, либо убиты. Других вариантов их судьбы нет», - подчеркнул он.
Зеленский отметил, что благодаря объективным расследованиям, свидетелям, данным со спутника и другим инструментам, которые помогают установить правду, будут выяснены все обстоятельства в отношении большинства пропавших граждан.
«Если мир начал дискуссию о том, допустимо ли называть геноцидом то, что сделали российские военные на территории Украины, то поиск правды уже невозможно остановить. Это уже не откатишь назад никак», - считает он.