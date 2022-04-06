Тотчас заметим, уж слишком велико доверие лидеров Азербайджана и Армении к беспристрастной посреднической миссии Евросоюза, поставившего во главу угла справедливое и всеобъемлющее разрешение напряженной постконфликтной ситуации. И во многом в укреплении «брюссельского формата» армяно-азербайджанского урегулирования немаловажную роль сыграла историческая договоренность Алиева с Мишелем во время визита европейского лидера в Баку. Первая встреча в рамках инициированного Алиевым и Мишелем «брюссельского формата» прошла 14 декабря 2021 года. И дальнейшие консультации азербайджанского президента с Брюсселем, как и достигнутое интенсивное взаимодействие расширили возможности посреднической миссии ЕС, и самого Мишеля, в частности.

Итак, четырехчасовые переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве председателя Европейского Совета остались позади. Сразу же после завершения многообещающих переговоров поразила восторженная оценка самого Мишеля. Европейский лидер не скрыл своего восхищения, объявив об ощутимых результатах.

Как стало известно haqqin.az из дипломатических источников «ощутимые результаты» многочасовых переговоров нашли отражение в заявление главы Европейского Совета. Достигнута фундаментальное взаимопонимание – Азербайджан и Армения приступают к переговорам по заключению окончательного мирного соглашения. Алиев и Пашинян поручили главам внешнеполитических ведомств начать подготовку к переговорам. Безусловно, участие Азербайджана в переговорном процессе стало возможным лишь после принятия пяти базовых тезисов, выдвинутых президентом Азербайджана.

Вкратце перечислим тезисы Ильхама Алиева, которые войдут в основу переговорного процесса в качестве базовых принципов окончательного урегулирования:

- взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности своих международных границ и политической независимости друг друга;

- взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и принятие на себя юридического обязательства о том, что такие претензии не будут предъявлены в будущем;

- воздержание от угроз безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также других обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН;

- делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

- открытие транспортных маршрутов и коммуникаций, создание других соответствующих коммуникаций и налаживание сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес.

Первоосновой для принятых новых принципов урегулирования стал императив нерушимости границ и территориальной целостности Азербайджана.

Алиев и Пашинян также договорились о создании совместной комиссии по решению пограничных споров, и в первую очередь достигнуто соглашение по проведению делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией. Баку и Ереван выразили готовность обеспечить нормализацию ситуации на условной границе до осуществления делимитации согласно окончательному мирного договору.

С другой стороны, Евросоюз подтвердил свою готовность поддержать Азербайджан в деле разминирования деоккупированных территорий и активизации усилий в поиске без вести пропавших лиц азербайджанской национальности в период первой карабахской войны.

Алиев и Пашинян пришли к важному решению по созданию Экономического консультационного Совета с целью деблокировки и восстановления транспортных коммуникаций, железнодорожных и автомобильных сообщений.

Наконец, самое главное достижение азербайджанской стороны. И.Алиев реализовал главные принципы своей карабахской политики – в итоговом документе не упоминается ни упраздненная президентом Азербайджана территориально-административная единица под названием «Нагорный Карабах», ни потерявшая свой политический и правовой статус после завершения второй карабахской войны пресловутая Минская группа ОБСЕ.

Брюссельские переговоры завершились главным прорывом Алиева и Пашиняна: при поддержке ЕС создан новый формат прямых переговоров между Азербайджаном и Арменией. И этот новый механизм исключает попытки дестабилизации на линии соприкосновения войск и гарантирует полномасштабную нормализацию обстановки на границе. А также призван ускорить работу над завершением процесса разработки и подписания окончательного мирного договора.