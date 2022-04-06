Шахматист сборной Азербайджана: Пока президент ФИДЕ – пророссийский, обещаю не играть в ее турнирах

Один из ведущих шахматистов Азербайджана, член сборной страны Рауф Мамедов заявил о том, что не будет играть в турнирах Международной шахматной федерации (ФИДЕ), пока ее возглавляет «пророссийский человек» и «пока идет война».

«Пока президентом ФИДЕ будет пророссийский человек, я даю обещание не играть в турнирах ФИДЕ, пока идет война. Слава Украине!», - написал Мамедов в своем Facebook.

Для тех, кто не знает, стоит сказать, что президентом ФИДЕ является россиянин Аркадий Дворкович. ФИДЕ в отличие от многих других спортивных федераций разрешила российским и белорусским шахматистам выступать в международных соревнованиях. Они могут играть под флагом ФИДЕ. Это вызвало явное недовольство украинских шахматистов.

Важно отметить, что супругой Рауфа Мамедова является украинская шахматистка Наталья Букса.

Haqqin.az обратился к Рауфу за более подробными разъяснениями и спросил: «Вы протестуете, потому что не хотите играть против россиян и белорусов? Или просто не считаете возможным играть в такой ситуации?». Отвечая на эти вопросы, гроссмейстер был краток: «А что я могу сказать? Пока идет геноцид, я не буду играть в турнирах ФИДЕ».