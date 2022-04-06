Лидер Евросоюза о скором мире между Азербайджаном и Арменией
«Мы добились большого прогресса ходе сегодняшней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Было решено начать конкретный процесс для подписания мирного соглашения. Также было согласовано создание рабочих групп и совместных комиссий по делимитации границ. Уверен, что между нами будет сильная коммуникация и координация». Об этом в интервью журналистам заявил глава Совета Европейского союза Шарль Мишель по итогам переговоров с лидерами Азербайджана и Армении в Брюсселе.
Мишель отметил, что ему трудно предсказать сроки заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
«В декабре прошлого года, во время первой встречи с обоими лидерами в Брюсселе, я почувствовал, что был сделан интересный шаг: стороны слушали друг друга и понимали приоритеты. Также у меня были регулярные телефонные переговоры с обоими лидерами. Мы хорошо подготовились к сегодняшней встрече. Перед трехсторонней встречей, у меня состоялся диалог с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном по-отдельности. Я не могу игнорировать вызовы и проблемы ни одной из сторон. Считаю, что есть совместная воля к достижению прогресса, сотрудничеству и определению приоритетов», - сказал он.
Глава Совета ЕС также отметил, что сегодняшняя встреча была важным шагом для приближения подписания мирного соглашения.
«Это не значит, что все решено. Но мы добились прогресса. Теперь мы лучше понимаем важные элементы, которые помогут обеспечить мир, безопасность и стабильность в регионе, а также поможет достичь устойчивого соглашения. С сегодняшнего вечера этот процесс начался», - заявил Шарль Мишель.