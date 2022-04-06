Лидер Евросоюза о скором мире между Азербайджаном и Арменией

«Мы добились большого прогресса ходе сегодняшней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Было решено начать конкретный процесс для подписания мирного соглашения. Также было согласовано создание рабочих групп и совместных комиссий по делимитации границ. Уверен, что между нами будет сильная коммуникация и координация». Об этом в интервью журналистам заявил глава Совета Европейского союза Шарль Мишель по итогам переговоров с лидерами Азербайджана и Армении в Брюсселе.

Мишель отметил, что ему трудно предсказать сроки заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

«В декабре прошлого года, во время первой встречи с обоими лидерами в Брюсселе, я почувствовал, что был сделан интересный шаг: стороны слушали друг друга и понимали приоритеты. Также у меня были регулярные телефонные переговоры с обоими лидерами. Мы хорошо подготовились к сегодняшней встрече. Перед трехсторонней встречей, у меня состоялся диалог с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном по-отдельности. Я не могу игнорировать вызовы и проблемы ни одной из сторон. Считаю, что есть совместная воля к достижению прогресса, сотрудничеству и определению приоритетов», - сказал он.