Генпрокурор США предупредил: найдем всех, кто уклоняется от санкций

«Мы не оставим камня на камне и пойдем до конца в расследовании, арестах и судебном преследовании тех, чьи преступные действия позволяют России продолжать несправедливую войну в Украине», – подчеркнул Гарланд.

Министерство юстиции США будет чрезвычайно жестко следить за соблюдением всех введенных против России санкций и решительно выявлять активы российских олигархов и других лиц, внесенных в санкционные списки. «Голос Америки» пишет, что такое заявление сделал генпрокурор США Меррик Гарланд.

«Неважно, как далеко вы уплывете на своей яхте; неважно, как хорошо вы спрячете ваши активы; неважно, как ловко вы маскируете вредоносные компьютерные вирусы и свои онлайн-операции. Министерство юстиции США использует все свои возможности, чтобы найти вас, помешать вашим заговорам и привлечь вас к ответственности», – обещает генпрокурор США.

По словам Гарланда, недавно США предотвратили серьезную кибератаку против Украины. Он уточнил, что за кибератакой стояло ГРУ. Кроме того, Минюст США заблокировал деятельность глобальной компьютерной сети (ботнета), зараженной вредоносным программным обеспечением, за которой также стояла эта российская структура.

Генпрокурор Гарланд обещал привлечь к ответственности всех лиц, виновных в зверствах на территории Украины. «Министерство юстиции имеет долгую историю помощи в задержании и привлечении к ответственности тех, кто совершает военные преступления», – напомнил он.