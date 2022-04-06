The New York Times: в НАТО спорят по вопросу отношений с Россией

Страны-члены НАТО разделились во мнениях о дальнейшей политике в отношении России в условиях войны в Украине, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников.

Согласно данным издания, страны Балтии и Польша настаивают на полном разрыве отношений с Москвой и мерах, которые бы «поставили Россию на колени». Они опасаются, что все, что Россия может представить как победу, нанесет серьезный ущерб европейской безопасности.

В то же время Франция, Германия и Турция хотят продолжать поддерживать контакты с Владимиром Путиным, даже несмотря на обвинения в военных преступлениях, выдвинутых против российской армии.

