Сотрудничество с Москвой может дорого обойтись: США предупреждают Индию

Вашингтон предостерег Индию от слишком тесного сотрудничества с Россией, заявил советник президента США Джо Байдена по экономике Брайан Диз.

По словам Диза, возглавляющего американский Национальный экономический совет, дальшейшее стратегическое сотрудничество с Москвой может дорого обойтись индийским властям: последствия такого взаимодействия будут «значительными и долгосрочными», пишет Русская служба BBC.

«Безусловно, в некоторых аспектах мы разочарованы тем, как Индия и Китай ведут себя в контексте вторжения», - добавил Диз.

Индия – крупнейший импортер российского вооружения и, в отличие от большинства других стран, отказалась вводить санкции в отношении Москвы, напоминает британское издание.