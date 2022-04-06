Президент Йемена передал власть руководящему совету

Уточняется, что новое ведомство возьмет на себя обязанности президента и его заместителя, поэтому глава Йемена попросил вице-президента Али Мохсен аль-Ахмара покинуть занимаемую им должность.

"Как президент Йемена, желая участия реальных лидеров в управлении государством в этот переходный период, объявляю о создании президентского руководящего совета, который возьмет на себя управление государством политически, экономически и в сфере безопасности на весь переходный период", – приводит текст обращения РИА Новости.

Глава Йемена Абд Раббу Мансур Хади передал власть президентскому руководящему совету на переходный период по итогам межйеменских переговоров, проходящих в Эр-Рияде, как сообщило йеменское агентство новостей "Ас-Саба".

По данным агентства, руководителем совета назначен Ришад Мухаммед аль-Алими. В состав совета вошли еще семь человек. В частности, племянник бывшего президента страны Тарек Салех и глава правящего на юге Йемена сепаратистского Переходного совета Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди.

По словам президента Йемена, новый совет должен будет проводить сбалансированную внешнюю политику, отвечающую интересам государства, а также обеспечивать независимость, неприкосновенность границ и суверенитет страны.

Кроме того, президентский совет будет командовать вооруженными силами и представлять республику внутри и за пределами страны. Также в его функции войдет формирование военного совета по безопасности, назначение губернаторов провинций, судей, руководителей безопасности и главы центробанка.

Главная функция совета, по словам президента, – объединение вооруженных сил Йемена под национальным командованием и прекращение раскола и вооруженных конфликтов в стране.