В США дали «зелёный свет» на продажу F-16 Турции

Администрация США 17 марта текущего года направила письмо в Конгресс, в котором сообщалось, что продажа боевых самолетов F-16 Турции считается целесообразной, передает Anadolu.

"Вооруженные силы Турции являются второй по силе армией НАТО. Турция долгие десятилетия действует сообща с партнерами НАТО. Однозначная позиция Турции по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины имеет огромное значение для сохранения стабильности в регионе. На Турцию были наложены санкции после ее приобретения S-400 в России. Но она сполна заплатила за эти санкции. В новой реальности продажа F-16 считается целесообразной. Продажа партии F-16 Турции служит экономическим и политическим интересам США", - отмечается в письме.

В октябре прошлого года Турция обратилась к США с просьбой купить 40 истребителей F-16 производства Lockheed Martin и почти 80 комплектов модернизации для своих существующих военных самолетов.