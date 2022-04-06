Страны НАТО обсуждают поставки тяжелого оружия Украине

Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в четверг обсудят дальнейшие поставки вооружения Украине, в том числе тяжелого оружия. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания, сообщает «Европейская правда».

«Есть настоятельная потребность дальше поддерживать Украину. На нашей встрече с министрами иностранных дел стран НАТО позже, я уверен, что мы обсудим потребность большего количества систем ПВО, противотанкового оружия, легкого, но также тяжелого оружия, и многие другие виды поддержки Украины», – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что союзники поставляют оружие для обеспечения ее права на самооборону.