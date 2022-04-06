И Австрия высылает российских дипломатов. Москва готова ответить
Австрия вышлет троих сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника генерального консульства России в Зальцбурге, сообщил в четверг австрийский МИД.
"Австрийское министерство иностранных дел объявляет о лишении дипломатического статуса трех сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника генерального консульства России в Зальцбурге. Эти лица совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом, и поэтому объявлены нежелательными лицами (персонами нон грата) в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях. Они должны покинуть территорию Австрии до 12 апреля", - говорится в поступившем в ТАСС заявлении официального представителя главы МИД Александера Шалленберга.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона примет ответные меры.