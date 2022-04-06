Пентагон сообщил о полном отводе российских войск от Киева и Чернигова

"Мы не наблюдаем российских войск в Киеве, Чернигове или поблизости от обоих городов", - цитирует Кирби Русская служба BBC.

В то же время в Генштабе Украины сообщили, что сейчас основные усилия Вооруженных сил РФ сосредоточены на подготовке к наступлению на востоке Украины, целью которого является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. По сведениям украинских военных, сейчас российская армия наступает на Слобожанском, Донецком, Южнобужском и Таврическом направлениях.

В Кремле же отвод войск от Киева назвали жестом доброй воли для создания благоприятных условий для мирных переговоров. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, приказ об отводе войск отдал лично Владимир Путин.

Представители Пентагона не исключают, что в будущем российские войска могут вернуться к Киеву. Численность выводимых из Киевской и Черниговской областей войск они оценили в 24 тысячи военнослужащих.