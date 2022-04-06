Китай выступает решительно против любых форм официальных контактов между США и Тайванем, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге, комментируя информацию о возможном визите спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

"Китайская сторона выступает решительно против любых форм официальных контактов между США и Тайванем", - цитирует Лицзянь ТАСС.