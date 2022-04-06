Нэнси Пелоси едет в Тайвань. Китай выступил против обновлено
Китай выступает решительно против любых форм официальных контактов между США и Тайванем, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге, комментируя информацию о возможном визите спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
"Китайская сторона выступает решительно против любых форм официальных контактов между США и Тайванем", - цитирует Лицзянь ТАСС.
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Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ближайшие дни посетит Тайвань, сообщил японский телеканал Fuji TV со ссылкой на источники.
8 апреля Пелоси намерена прибыть в Японию, где проведет встречу с премьер-министром Фумио Кисидой. После чего планирует посетить Тайвань.
Отмечается, что это будет первым за последние 25 лет посещением Тайваня спикером палаты представителей Конгресса США.