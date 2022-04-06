В Германии задержали российский грузовой самолет

Самолету Boeing 747 не дали разрешения на взлет в связи с санкциями, введенными против России из-за войны в Украине, передает Deutsche Welle.

Грузовому самолету Boeing 747 авиакомпании Cargologicair UK, принадлежащей корпорации "Волга-Днепр", запретили вылет из немецкого аэропорта Франкфурт-Хан. Таким образом, Boeing 747 застрял в аэропорту на неопределенный срок, передает DPA.

Отмечается, что причиной задержания стали санкции, введенные против России из-за войны в Украине. За каждый день простоя самолета аэропорт взимает €1200. Пока неясно, как долго будет действовать запрет на взлет.

"Авиакомпания Cargologicair UK на 100% принадлежит Cargo Logic Holding Ltd, которая в свою очередь является собственностью Алексея Исайкина и Сергея Шкляника - граждан России. Тот факт, что у Исайкина помимо российского есть еще и паспорт Кипра, в данном случае не сыграл роли. Российское гражданство имеет решающее значение для оценки", - отметили в министерстве транспорта ФРГ.