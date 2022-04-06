Unico отмечает свое 15-летие
1 апреля 2022 года в отеле JW Marriott Absheron Baku состоялось мероприятие, посвященное 15-летию ЗАО Unico. Мероприятие открыл основатель компании Шафиддин Пирматов. В своей вступительной речи он поприветствовал и поблагодарил гостей за то, что они собрались вместе в этот особенный для Unico день.
Затем директор компании Эльчин Ахундов выступил с презентацией о 15-летней деятельности Unico, в которой были продемонстрированы основные моменты в истории развития ЗАО. Далее состоялось награждение в различных номинациях отличившиеся в своей работе сотрудников Unico.
Мероприятие продолжилось выступлениями заслуженной артистки Азербайджана Севды Алекперзаде и группы Jangi Ethno-Jazz.
На юбилее гости поделились своими впечатлениями о компании и мероприятии, поблагодарили за приглашение и пожелали Unico успехов в дальнейших начинаниях. Гостям была показана корпоративная видеопрезентация компании, завершилось мероприятие выступлением музыкального коллектива.
Краткая история Unico - 15 лет деятельности компании с 2007 года по настоящее время
2007 – Создана компания Unico.
2009 - В проекте «Центр Гейдара Алиева» выполнены внутренние отделочные работы.
2013 - В рамках компании создано подразделение «Фасад Групп», выполняющее фасадные работы в проекте «Дворец водных видов спорта».
2016 - Проект «Современный образовательный комплекс имени Гейдара Алиева» был первым проектом, в котором компания Unico выступила в качестве генерального подрядчика, также была создана производственная компания UniPro.
2021 – Создана дочерняя компания Project Bureau Azerbaijan (PBA).
2022 – Приобретение регионального представительства Assa Abloy.
За 15 лет Unico выполнила 42 проекта, 10 из которых реализованы в качестве генерального подрядчика и 32 - в качестве субподрядчика.
В настоящее время компания участвует в шести проектах, в трех из которых является генеральным подрядчиком, в трех - субподрядчиком.
Среди проектов Unico особое место занимают следующие проекты национального и международного значения
1. Центр Гейдара Алиева
2. Дворец водных видов спорта
3. Офисное здание British Petroleum
4. Административное здание Государственного нефтяного фонда
5. Международная больница Бона Деа
6. Современный образовательный комплекс имени Гейдара Алиева
7. Учебный корпус №3 Экономического университета
8. Новое здание Бакинского европейского лицея
9. Административное здание Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.
10. Школа №1 города Агдам
Unico гордится тем, что участвует в таких государственных и международных проектах и вносит свой вклад в инфраструктуру страны. 15 лет вместе! Спасибо семье Unico, клиентам и компаниям-партнерам!
Желаем Unico процветания!