Unico отмечает свое 15-летие

1 апреля 2022 года в отеле JW Marriott Absheron Baku состоялось мероприятие, посвященное 15-летию ЗАО Unico. Мероприятие открыл основатель компании Шафиддин Пирматов. В своей вступительной речи он поприветствовал и поблагодарил гостей за то, что они собрались вместе в этот особенный для Unico день.

Затем директор компании Эльчин Ахундов выступил с презентацией о 15-летней деятельности Unico, в которой были продемонстрированы основные моменты в истории развития ЗАО. Далее состоялось награждение в различных номинациях отличившиеся в своей работе сотрудников Unico.

На юбилее гости поделились своими впечатлениями о компании и мероприятии, поблагодарили за приглашение и пожелали Unico успехов в дальнейших начинаниях. Гостям была показана корпоративная видеопрезентация компании, завершилось мероприятие выступлением музыкального коллектива.

Краткая история Unico - 15 лет деятельности компании с 2007 года по настоящее время

2007 – Создана компания Unico.

2009 - В проекте «Центр Гейдара Алиева» выполнены внутренние отделочные работы.

2013 - В рамках компании создано подразделение «Фасад Групп», выполняющее фасадные работы в проекте «Дворец водных видов спорта».

2016 - Проект «Современный образовательный комплекс имени Гейдара Алиева» был первым проектом, в котором компания Unico выступила в качестве генерального подрядчика, также была создана производственная компания UniPro.

2021 – Создана дочерняя компания Project Bureau Azerbaijan (PBA).

2022 – Приобретение регионального представительства Assa Abloy.

За 15 лет Unico выполнила 42 проекта, 10 из которых реализованы в качестве генерального подрядчика и 32 - в качестве субподрядчика.

В настоящее время компания участвует в шести проектах, в трех из которых является генеральным подрядчиком, в трех - субподрядчиком.