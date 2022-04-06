В центре, адаптированном к реальным боевым условиям с учетом назначения подразделений различных видов войск, создана необходимая инфраструктура для развития боевой подготовки и тактико-специальных навыков военнослужащих, которые будут привлечены к учениям.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие сотрудники министерства ознакомились с условиями, созданными в новом административном здании Общевойскового учебного центра Сухопутных войск, сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Руководящий состав министерства ознакомился с условиями, созданными в воинской части, расположенной в Кельбаджарском районе. В воинской части есть общежитие и служебные помещения, оснащенные мебелью для образцовой службы личного состава подразделений, баня, санузел, сушилка, медицинский пункт, продовольственный склад, столовая и кухонное оборудование. В здании имеется централизованная отопительная система, обеспечено его электро- и водоснабжение.

Затем министр обороны наблюдал за показательными выступлениями военнослужащих в учебном центре воинской части. Было отмечено, что здесь военнослужащих обучают огневой подготовке в условиях горной местности, а также преодолению различных препятствий и другим видам деятельности.