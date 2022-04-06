Кулеба назвал необходимые Украине виды вооружения

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников по НАТО предоставить больше оружия для поддержки Украины в войне с Россией.

По его словам, Украине нужны военные самолеты, противокорабельные ракеты, бронированные автомобили, системы противовоздушной обороны. "Мы знаем, как побеждать, но без устойчивых и достаточных поставок всего оружия, запрашиваемого Украиной, эти победы будут сопровождаться огромными жертвами. Чем больше оружия мы получим и чем быстрее оно поступит в Украину, тем больше человеческих жизней будет спасено. Тем больше городов и сел не будет разрушено, и не будет больше Бучи", - цитирует Кулебу РБК-Украина.

Он также отметил, что сейчас оружие служит миру: "Нет различия между наступательным и оборонительным оружием - любое оружие, включая танки и скоростные реактивные самолеты, будет использовано для защиты Украины".