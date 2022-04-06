Банк Республика, Детские деревни – SOS Азербайджан и Чикагский университет реализуют совместный проект

В рамках соглашения Банк Республика, Ассоциация «Детские деревни SOS - Азербайджан» и Чикагский университет будут реализовывать совместный проект по предотвращению возвращения детей из малообеспеченных семей в школы-интернаты. В рамках проекта в Банке Республика будут открыты специальные сберегательные счета со стартовым капиталом на имя 200 детей в возрасте 7-12 лет, отобранных из малообеспеченных семей на основе определенных критериев. Затем сумма, которую родители ежемесячно будут вносить на счет, будет удвоена организаторами. Это обеспечит накопление социального капитала на детских счетах.

Согласно проекту, дети, на имя которых будут открываться счета, примут участие в процессе открытия счета вместе со своими родителями. Таким образом, дети будут знать, что счет, открытый на их имя, направлен на их будущее. Кроме того сотрудники банка встретятся с родителями и проведут с ними просветительские тренинги по социальным накоплениям. Следует отметить, что проект будет реализован в Баку, Сумгаите и Гяндже в течение 3 лет.