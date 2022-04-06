Банк Республика, Детские деревни – SOS Азербайджан и Чикагский университет реализуют совместный проект
Банк Республика, активно поддерживающий и являющийся инициатором целого ряда социальных проектов в Азербайджане, и Ассоциация «Детские деревни SOS - Азербайджан» подписали меморандум о сотрудничестве.
Соглашение подписали национальный директор Ассоциации «Детские деревни SOS - Азербайджан» Закир Солтанов и председатель правления Банка Республика Тариэль Исмайлов.
В рамках соглашения Банк Республика, Ассоциация «Детские деревни SOS - Азербайджан» и Чикагский университет будут реализовывать совместный проект по предотвращению возвращения детей из малообеспеченных семей в школы-интернаты. В рамках проекта в Банке Республика будут открыты специальные сберегательные счета со стартовым капиталом на имя 200 детей в возрасте 7-12 лет, отобранных из малообеспеченных семей на основе определенных критериев. Затем сумма, которую родители ежемесячно будут вносить на счет, будет удвоена организаторами. Это обеспечит накопление социального капитала на детских счетах.
Согласно проекту, дети, на имя которых будут открываться счета, примут участие в процессе открытия счета вместе со своими родителями. Таким образом, дети будут знать, что счет, открытый на их имя, направлен на их будущее. Кроме того сотрудники банка встретятся с родителями и проведут с ними просветительские тренинги по социальным накоплениям. Следует отметить, что проект будет реализован в Баку, Сумгаите и Гяндже в течение 3 лет.
«Это сотрудничество, которое станет важным вкладом в устойчивое экономическое развитие нашей страны, принесет свои плоды в ближайшие годы. Вовлечение малообеспеченных семей в Детские накопительные счета будет внедрено впервые в истории страны. С помощью этого инновационного финансового инструмента «Детские деревни SOS - Азербайджан» и Банк Республика будут способствовать достижению Целей ООН в области устойчивого развития: 8. Достойный труд и экономический рост, а также 17. Сотрудничество для достижения целей», - отметил Закир Солтанов, национальный директор Ассоциации «Детские деревни SOS - Азербайджан».
«Банк Республика успешно реализовал ряд проектов, направленных на повышение уровня образования, навыков и социального обеспечения детей и молодежи в нашей стране. Мы очень рады, что в рамках нашего совместного проекта с "Детскими деревнями SOS - Азербайджан" сможем внести свой вклад по предотвращению возвращения детей из малообеспеченных семей в школы-интернаты», - подчеркнул председатель правления Банка Республика Тариэль Исмайлов.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или позвонив в Call Center Банка по номеру 144.