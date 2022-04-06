Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного и морского базирования за ночь уничтожили на Украине четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районе Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, пишет ТАСС.

«Высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев, с которых осуществлялось снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и в Донбассе», - заявил он.

Конашенков сообщил, что авиация ВКС РФ поразила за ночь 29 военных объектов Украины, в том числе семь артиллерийских батарей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.