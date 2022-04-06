Российская авиация поразила за ночь 29 военных объектов Украины минобороны рф
Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного и морского базирования за ночь уничтожили на Украине четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районе Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, пишет ТАСС.
«Высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев, с которых осуществлялось снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и в Донбассе», - заявил он.
Конашенков сообщил, что авиация ВКС РФ поразила за ночь 29 военных объектов Украины, в том числе семь артиллерийских батарей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 29 военных объектов Украины. Среди них два командных пункта, радиолокатор подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Курахово, семь артиллерийских батарей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 10 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники», - сказал Конашенков.
По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая, Червоная, Новоградовка, Иловайск, Харцизск.
Конашенков сообщил также, что Вооруженные силы РФ с начала проведения «специальной военной операции» уничтожили 413 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 218 установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 1 987 танков и бронемашин ВСУ.
«Всего с начала проведения «специальной военной операции» уничтожены 125 самолетов, 93 вертолета, 413 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1 987 танков и других боевых бронированных машин, 218 установок реактивных систем залпового огня, 866 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 894 единицы специальной военной автомобильной техники», - сказал он.