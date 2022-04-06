Почти 60 российских военных отказались воевать в Украине

Около 60 военнослужащих из Пскова отказались ехать воевать в Украину. Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета «Псковская губерния».

По данным издания, после первых дней войны в Украине военнослужащие были сначала выведены на территорию Беларуси, потом вернулись в место дислокации в Псков. Сейчас, пишет «Псковская губерния», большую часть из них увольняют, некоторым угрожают и уголовными делами.

Русская служба BBC напоминает, что это не первый такой случай. На войну отказывались ехать сотрудники Росгвардии Краснодарского края, ОМОН из Хакасии, контрактники из Калининграда.