Развитие наступательных операций на востоке Украины является основным направлением российских Вооруженных сил, сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, российская артиллерия и авиация продолжают наносить удары по линии контроля над Донбассом. "Несмотря на переориентацию сил и средств тылового обеспечения для поддержки операций на Донбассе, российские силы, вероятно, продолжат сталкиваться с проблемами морального духа и нехваткой припасов и личного состава", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что удары России по объектам инфраструктуры внутри Украины, вероятно, направлены на то, чтобы снизить способность Вооруженных сил Украины пополнять запасы и усилить давление на украинское правительство.