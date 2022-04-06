Венгрия не поддержит любые санкции против российского газа, нефти и атомной энергетики, поскольку для Будапешта это будет "красной линией", заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

"Венгрия отвергает любые санкции в отношении российских нефти и газа, а введение каких-либо санкций на деятельность, связанную с ядерной энергетикой, тоже является "красной линией" для Венгрии", - сказал Сийярто, которого цитирует РБК-Украина.

Сийярто также заявил, что в среду Венгрия получила первую партию топлива для АЭС "Пакш" из России. Его передали по воздуху, поскольку "из-за войны в Украине доставка по железной дороге стала невозможной".