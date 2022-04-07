Угольное эмбарго Евросоюза против России заработает в августе

Послы стран-членов Европейского союза в четверг, 7 апреля, планируют согласовать введение эмбарго на импорт угля из России с середины августа — на месяц позже, чем планировалось, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Евросоюзе.

Согласно данным издания, решение об изменении даты введения запрета принято под натиском ФРГ.

Последний пакет санкций, о котором сообщили в Евросоюзе, содержит угольное эмбарго против России и запрет транзакций с четырьмя ведущими российскими банками. А также морскую блокаду с закрытием портов и запретом работы российских и белорусских дорожных операторов.