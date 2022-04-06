Белый дом: событий, подобных убийствам в Буче, в Украине будет больше

В Украине событий, подобных произошедшему в Буче, будет больше, и никто не должен питать иллюзий, что цели Кремля изменились, несмотря на уход российских войск из северной Украины, заявила представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает CNN.

"Их целью остается максимально ослабить Украину. И мы не должны питать иллюзий, что эта цель изменилась, даже если изменилась их тактика", - сказала Псаки.

Представитель Белого дома также рассказала о последствиях санкций США. "Мы знаем, что из-за влияния экономических санкций, в том числе тех, которые мы предприняли сегодня, и шагов, которые предприняли ранее, мы видим несомненное значительное влияние на экономику России", – сказала Псаки.