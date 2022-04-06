Популярный видеохостинг Yotube удалил видео брифинга официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой от 17 марта за нарушение политики против насилия, передает РБК-Украина.

Пресс-служба YouTube подтвердила удаление с платформы записи брифинга Захаровой. Также уточняется, что решение принято за нарушения политики в отношении эпизодов насилия в Украине.

Отметим, накануне Захарова говорила, что YouTube заблокировал видео ее брифинга от 17 марта на официальном аккаунте МИД России в связи с недопустимыми дискриминационными высказываниями.