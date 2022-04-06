В Баку за отказ продавать наркотики мужчину взяли в заложники

Задержаны лица, державшие в заложниках жителя Баку.

Как сообщили в пресс-службе МВД, Ф.Пашазаде обратился в полицию и сообщил, что 4 апреля его похитили и насильно удерживали в доме. По его словам, некий мужчина предлагал ему продавать наркотики, а получив отказ, забрал его телефон. Пашазаде сообщил, что его и еще одного человека избили, сняли все это на видео и потребовали 2000 манатов в обмен на освобождение.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией, установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались бывшие осужденные Этибар Рзаев и Валерий Шушков. Ведется расследование.

Отмечается, что и сам Пашазаде был ранее судим.