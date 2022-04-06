Из-за «провокационных сообщений»: посла России снова вызвали в МИД Франции

«В связи с непристойными и провокационными сообщениями российского посольства во Франции относительно бесчинств в Буче я решил вызвать на набережную Орсе российского посла», — говорится в сообщении Ле Дриана, которое цитирует РБК.

На страницах российского посольства в соцсетях за последние дни было размещено несколько постов, касающихся массовых убийств в Буче. РБК напоминает, что 6 апреля посольство РФ разместило цитату министра иностранных дел Сергея Лаврова, где он заявлял о «западноукраинской пропагандистской машине», которая пытается «нагнетать истерию» вокруг видео из Бучи. «Мы склонны думать, что это лишь предлог для саботажа идущих переговоров», — прокомментировали высказывание министра в посольстве.

Там также опубликовано видео экс-депутата Украины, в котором тот называет события в Буче инсценировкой и «так называемой трагедией», созданной для нагнетания интереса международной прессы.

Это уже третий вызов в МИД страны российского посла во Франции Алексея Мешкова за последние две недели. 25 марта его вызвали из-за публикации в Twitter, по мнению Парижа, неуместной. Претензии возникли к опубликованной карикатуре, на которой персонажи, представляющие США и ЕС, стоят вокруг тела с надписью «Европа» и вонзают в него иглы. 5 апреля Мешкова вызвали в ведомство, чтобы уведомить его о высылке российских дипломатов. Об этом решении МИД Франции объявил накануне, французские СМИ называли число объявленных персонами нон грата от 30 до 35 человек.